В Беларуси в день выборов жестко задержали журналистов – все попало на видео

В Минске (Беларусь) задержали журналистов российского телеканала “Дождь”.

Об этом сообщают в Telegram-канале Nexta Live.

На улице Интернациональная, 18 задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Неизвестные в масках скрутили мужчин и увели в неизвестном направлении.

В сети публикуют видео задержания журналистов. На кадрах видно, что милиция, проезжавшая мимо, на инцидент вообще никак не отреагировала.

Как ранее сообщал “источник”, в Минске задержали штатных корреспондентов телеканала “Настоящее Время” – украинцев Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и россиянина Ивана Гребенюка.

Позже стало известно о судьбе задержанных в Минске журналистов: их депортируют из Беларуси.

Также в субботу, 8 августа, накануне голосования на выборах президента Беларуси, в Минске задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Ее повезли в Центральное РУВД Минска.