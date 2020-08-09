Мужчина потерял работу и через сутки стал миллионером – теперь ему завидуют все

В Англии супруги выиграли в лотерею более миллиона долларов.

Об этом сообщает The Sun.

Такой приз в размере 1,3 миллиона долларов США получил 61-летний Дэвид Адамс через сутки после своего увольнения. Он со своей 52-летней супругой Шелли очень обрадовались везению.

Семья отмечает, что эта победа очень удачная после ряда трудностей. У Шелли был диагностирован рассеянный склероз, ей пришлось бросить любимую работу сиделки. А позже Дэвид также потерял работу слесаря по дереву.

“Это было действительно тяжелое время, но мы держимся вместе и стараемся улыбаться, во что бы жизнь ни бросила в нас. Никогда в наших самых смелых мечтах мы не думали, что следующая вещь, брошенная нам на пути, будет стоить 1 миллион фунтов стерлингов”, – сказал Дэвид.

По словам Шелли, ее муж иногда играет в лотерею онлайн, всегда используя две строки чисел, которые важны для их семьи.

Теперь супруги говорят, что у них есть возможность навещать родственников за границей благодаря победе.

Как сообщал “источник”, в России пенсионер выиграл в лотерею, но история получила неутешительный финал.