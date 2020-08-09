Огромные очереди на выборах в Беларуси поразили сеть – такого еще не было

В Беларуси проходят выборы президента. Люди выстроились в огромные очереди под избирательными участками.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

Как видно на кадрах, очереди тянутся на десятки метров. Люди, среди которых много молодежи, ведут себя дисциплинированно, соблюдая социальную дистанцию.

“Огромные очереди из желающих проголосовать в Новой Боровой. Все эти люди стоят за переменами и надеждой на будущее без престарелого усатого тирана!“, – подписал видео автор публикации.

В свою очередь украинский журналист и блогер Роман Шрайк пишет в Facebook, что в Беларуси еще не было такой социальной активности.

“Оцените длину очереди на избирательный участок в Беларуси. Обратите внимание, сколько молодежи. Поймите, что в Беларуси такого еще не было. Выбросьте к чертям свои старые представления об этой стране“, – пишет он.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео прибытия на избирательный участок действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.