В Одессе пытаются поднять танкер Delfi – за этим наблюдают десятки людей

В Одессе на пляже “Дельфин”, где затонул танкер Delfi, пытаются его поднять.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Одесса INFO”.

“Очередная попытка поднятия Delfi”, – написали в сети и опубликовали видео с места.

Напомним, 18 июля судно уже хотели поднять. Тогда на пляже “Дельфин” готовили территорию, выгоняя людей.

А ранее в Одессе подтвердили новую утечку нефтепродуктов с танкера Delfi. Эксперты взяли пробы воды около городского пляжа “Дельфин”. Согласно с результатами исследований, установлено превышение нормируемых значений по содержанию в воде нефтепродуктов в 2,2 раза.

Как сообщал “источник”, городская комиссия Одессы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в ходе внеочередного заседания приняла решение обеспечить дополнительные меры безопасности на территории популярного пляжа “Дельфин” возле затонувшего танкера Delfi, и закрыть туда доступ для населения.