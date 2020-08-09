Женщина легла в постель с мертвым мужем – произошедшее дальше шокировало даже врачей

В штате Вирджиния, США, после 70 лет брака от рака легких во сне скончался 90-летний Рэймонд Аткинс. Его 86-летняя жена Кэтлин, увидев его утром мертвым в постели, легла рядом с ним и умерла от синдрома разбитого сердца.

Об этом сообщает Мirror.

Незадолго до этого пара отметила 70-летие своей супружеской жизни. Рэймонд боролся с раком легких и уговорил врачей выписать его, чтобы они могли вместе с женой отметить юбилей свадьбы.

“Он позвонил мне и сказал: “Я всю ночь и весь день молился Богу, чтобы я мог покинуть эту больницу, и я уйду отсюда утром”. Это было за день до их годовщины“, – рассказал их сын.

Пара отпраздновала 70-ю годовщину свадьбы в своем доме 22 июля, вскоре после того, как Раймонд выписался из больницы. Вскоре, он умер – просто не проснулся утром. Кэтлин сказала своей дочери, что не может представить жизнь без мужа.

“Затем, в течение нескольких минут, моя сестра перезвонила и сказала, что моя мама залезла с ним в кровать и была охвачена горем“, – рассказал мужчина.

Через некоторое время Кэтлин умерла.

“Я не позволю ему уйти одному”, – такими были ее последние слова.

У пары было четверо детей, шесть внуков и 17 правнуков. Рэймонд и Кэтлин Аткинс будут похоронены рядом.

“Они не хотели уходить по одному. Они прожили эту жизнь вместе. У них была сильная вера, и они просто отказались расстаться“, – добавил их сын.

Синдром разбитого сердца – (стрессовая кардиомиопатия) характеризуется тем, что психологический стресс может вызывать острую преходящую дисфункцию левого желудочка. Синдром проявляется внезапным развитием сердечной недостаточности или болей в груди, сочетающихся с изменениями на ЭКГ, характерными для инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка.

Как сообщал “источник”, 18 июня в США от коронавируса в больнице умерли пожилые супруги – Бетти и Кертис Тарпли ушли из жизни в течение часа, держась за руки.