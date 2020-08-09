Медузы “захватили” побережье Кирилловки – их видно даже с высоты

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающих пугает нашествие медуз в Азовском море.

Видео опубликовали на YouTube-канале GreenJek channel.

Видимо, морские обитатели не собираются покидать побережье, которое облюбовали еще в середине лета. Там туристы могут увидеть тысячи медуз, которыми кишит морская вода. Их можно заметить не только вблизи, но и с высоты птичьего полета.

В сети показали шокирующие кадры нашествия в Кирилловке морских обитателей.

Напомним, в сети появилось новое видео с украинского курорта Кирилловка на Азовском море. На кадрах мужчина идет по берегу моря, а на песке вдоль пляжа лежат десятки, а то и сотни мертвых медуз.

Как сообщал “источник”, в Бердянске Запорожской области турист поймал медузу, размеры которой поражают.