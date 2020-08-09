Военная техника в Минске и громкие скандалы: как проходят выборы президента Беларуси

В 08:00 воскресенья, 9 августа, в Беларуси открылись 5 723 избирательных участка для выборов президента.

Об этом сообщает “Белта”.

Как проходят выборы президента в Беларуси

9 августа – основной день голосования на выборах президента Беларуси.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. ЦИК сформированы 153 территориальные избирательные комиссии и 5723 участковые комиссии.

Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 231 – в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 – в воинских частях и 44 – за пределами Беларуси.

Результаты досрочного голосования

Досрочное голосование на президентских выборах 2020 года в Беларуси стартовало 4 августа и проходило пять дней, по 8 августа включительно.

По данным ЦИК Беларуси, на шестых президентских выборах в истории независимости страны, в досрочном голосовании якобы приняли участие 41,7% белорусов имеющих право голоса, это 2 854 336 избирателей. При этом СМИ сразу же подвергли сомнению такие данные.

Светлана Тихановская заявила о преследованиях

Как пишет DW, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 8 августа, покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности. Она находится в окружении членов своего штаба и журналистов в белорусской столице. Ранее была задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз.

За считанные часы до завершения досрочного голосования Тихановская выступила с предвыборным обращением. Она призвала сограждан не допустить насилия, а представителей силовых структур страны – “не выполнять преступные приказы”.

В центр Минска стянули военную технику

Tut.by со ссылкой на очевидцев сообщает о военной технике в центре Минска.

Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в Минске выставили ограждения. В центре столицы также заметили военную технику.

Власти Беларуси начали блокировать интернет-ресурсы

По данным Telegram-канала “Подъем”, в стране начались проблемы с интернетом. О сбоях у разных операторов сообщают местные СМИ – пользователи не могут загрузить медиафайлы, у многих не работает Youtube.

Оппозиция призвала своих сторонников установить приложения, которые поддерживают связь по Bluetooth. Такие приложения работают только при большом скоплении людей.

Кроме того, жителям Минска напомнили о возможность пользоваться SMS-сообщениями, а также о том, что в городе до сих пор работают уличные таксофоны.

Прогнозировать результаты выборов трудно – независимой социологии нет

Как пишет DW, выборы-2020 – первые, проходящие при полном отсутствии объективной информации об электоральных рейтингах их участников – независимой социологии в стране нет, а серьезные госструктуры данные не публикуют. В итоге место социологии заняла пропаганда.

Ряд оппозиционных политиков и СМИ на основании нерепрезентативных опросов посетителей онлайн-ресурсов (с июня проведение запрещено властями) всерьез раскручивают тезис, что рейтинг Лукашенко – 3%, выражение “трехпроцентный президент” превратилось в популярный мем. А официальный агитпроп утверждает, что поддержать Лукашенко готовы около 70% избирателей. Очевидно, что как первый, так и второй показатель далеки от истины.

Активность женщин

Неожиданную политическую активность проявили представители городского среднего класса, прежде в этом не замеченные. В их числе – очень много женщин (их – больше половины среди белорусских избирателей).

При этом двое из пяти кандидатов в президенты – женщины – Светлана Тихановская и Анна Канопацкая. При чем первая считается главным конкурентом Александру Лукашенко.

Ранее “источник”, сообщал, что право голосовать в Беларуси имеют 6,8 миллиона граждан страны. Голосование закончится в 20:00. ЦИК планирует объявить предварительные итоги выборов около полуночи 9 августа.