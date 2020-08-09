В Бразилии от коронавируса умерло более 100 тысяч человек, ситуация ухудшается – Forbes

В Бразилии от коронавируса по состоянию на 9 августа умерло более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает Forbes.

COVID-19 в Бразилии

Страна занимает второе место в мире по смертности от коронавируса. Но пандемия продолжается.

Согласно с подсчетами Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии умерло 100 477 человек, а общее число случаев заболевания с начала пандемии превысило 3 миллиона, что уступает только США в обоих подсчетах.

Однако эксперты говорят, что реальное количество случаев заболевания и смертей, вероятно, намного выше. На Бразилию приходится почти треть всех подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в мире.

Что говорят власти страны

Президент Жаир Болсонару, который сам недавно выздоровел от коронавирусной инфекции, призвал бразильцев преодолеть ущерб, нанесенный вирусом.

“Мы сожалеем о всех смертельных случаях. Но давайте продолжим нашу жизнь… попытаемся найти способ решить эту проблему”, – отметил глава государства.

Бывший министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта выступил против Болсонару в прессе на этой неделе.

“100 тысяч бразильских семей еще не получили ни слова утешения или солидарности со стороны правительства”, – высказался он.

Болсонару подвергся резкой критике за то, что он назвал смертельный вирус “маленьким гриппом”, отвергнув принципы социального дистанцирования и снизив серьезность пандемии для населения.

Борьба с пандемией

На этой неделе президент выделил стране 356 миллионов долларов на закупку и производство вакцины от коронавируса.

Эксперты считают, что Бразилия особенно уязвима перед пандемией из-за огромного экономического неравенства, а также неравного доступа к качественной медицинской помощи. В последние недели он быстро распространился.

Как сообщал “источник”, число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек. В США, Бразилии, Индии и Мексике наблюдается рост смертности от COVID-19.