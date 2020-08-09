Через мгновение после разрушительного взрыва в Бейруте родился младенец – кадры потрясли всех

В Бейруте (Ливан) Эмма Хнайссер родила своего первенца через мгновение после взрыва в порту.

Об этом сообщает CNN.

К рождению сына Эдмонд и его жена готовились заранее. Роды были запланированы на 4 августа, когда и произошла трагедия в городе.

Рождение ребенка счастливый отец решил снять на видео. Однако в это же время произошел взрыв: окна палаты разбило взрывной волной, а осколки полетели в разные стороны.

“Я пошел и снял все происходящее с моей жены, помог медсестре встать с пола прямо перед ее кроватью, а затем отодвинул кровать своей жены в безопасное место”, – рассказал Эдмонд и добавил, что все вокруг после взрыва было разрушено.

Эдмонд сказал, что он катил кровать Эммы в комнату, которая, казалось, не была затронута взрывом, пока все медсестры и врачи, которые сами были ранены, не смогли помочь ей.

“Они зашили друг друга, они были очень профессиональны, а потом начали принимать роды, как ни в чем не бывало”, – сказал он и отметил, что основная операционная, лекарства и инструменты были полностью уничтожены.

Потому жене пришлось рожать без медикаментов. А также не было освещения, а врачи светили во время родов телефонами.

Родители Эммы и Эдмонда ждали по другую сторону больницы, поэтому, как только его жена оказалась в руках врачей и была в безопасности, он побежал искать их семью.

“На самом деле это был лабиринт. Все было полностью разрушено”, – сказал Эдмонд.

Потом жену, которая уже родила, с ребенком посадили на кресло и отвезли на парковку, до которой надо было пройти 600 метров. Далее новоиспеченных родителей отвезли в безопасное место.

Мама Эдмонда получила травму легкого из-за перелома конечностей, но он сказал, что она в стабильном состоянии, выздоравливает и вышла из отделения интенсивной терапии.

Эдмонд назвал свою жену и врачей супергероями. Ведь когда они добирались до другой больницы, то увидели страшные последствия взрыва. Также семья узнала, что погибло и были ранены много людей.

“Они (врачи) могли просто уйти. Они могли испугаться и уйти, но никто из них не ушел”, – сказал Эдмонд.

С момента рождения малыша медики ежедневно поддерживали связь с парой.

Эдмонд Хнайссер опубликовал на своей Facebook-странице фото и видео с сыном и его рождение.

Как сообщал “источник”, после мощного взрыва в Бейруте медсестра местной больницы Аль-Рум очнулась в родильном отделении и вынесла оттуда троих младенцев. Что правда, сама она осознала это уже после того, как покинула клинику с детьми на руках.