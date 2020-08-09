Под музыку и с цветами: Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

В 08:00 воскресенья, 9 августа, в Беларуси открылись избирательные участки для выборов президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко уже отдал свой голос на одном из избирательных участков Минска.

Об этом сообщает “Белта”.

Отмечается, что Лукашенко, как всегда, голосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.

Как видно на опубликованных кадрах, его на ступеньках встретили две девушки, вероятно, члены избирательной комиссии. Одна из них вручила ему букет цветов, который президент тут же передал охране.

После этого он пожал руки другим встречающим его. Примечательно, что все это время на лице Лукашенко сохраняется напряженное выражение.

Ранее “источник” рассказывал, о том, как проходят выборы в Беларуси. В частности, в центр Минска стянули военную технику, а власть начала блокировать интернет-ресурсы.