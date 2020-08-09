Кто может пересечь админграницу с Крымом после ее закрытия: перечень категорий

В связи с распространением коронавируса Украина закрывает выезд и въезд в Крым. Названы категории граждан, для которых будет сделано исключение.

Об этом сообщается на Facebook-странице представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

В представительстве отмечают, что будут прилагать усилия для того, чтобы сбалансировать это решение правительства, с учетом прав и интересов граждан Украины, проживающих на оккупированной территории с целью сохранить возможность коммуникации.

Основания для пересечения КПВВ на время временного ограничения их работы:

подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

в случаях отсутствия регистрации места проживания, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной правительству территории;

необходимость соблюдения принципа единства семьи;

в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

в других случаях, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационной власти).

Обязательным условием при пересечении КПВВ с временно оккупированной территории является установление приложения “Действий дома”. Досрочно прекратить самоизоляцию можно после получения отрицательного ПЦР теста на COVID-19.

“Решение о пересечении КПВВ по гуманитарным основаниям принимается Государственной пограничной службой по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Представительство будет способствовать гражданам в получении такого решения“, – сказано в публикации.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро воскресенья, 9 августа, в Украине зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки добавилось 1 199 новых случаев.