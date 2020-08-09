Семья медведей нагло ограбила туристов на пикнике – звери были очень голодные

Туристов напугала семья медведей, которая решила подкрепиться их едой.

Видео опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

Инцидент произошел 31 июля в Румынии. Туристы в путешествии решили устроить привал и перекусить на автостоянке рядом с лесом. Они взяли еду и расположились около машины. Однако через 10 минут к ним присоединились незваные гости – медведи.

К людям подбежала медведица с тремя медвежатами. Они подошли к людям очень близко, на 2 метра, потому туристы испугались и спрятались в авто.

В это время семья медведей украла еду людей и съела ее. На автостоянку также подъехала другая машина, чтобы напугать зверей. Это разозлило медведицу, она переживала за своих детей.

“Несмотря на то, что конец видео может показаться пугающим, никто не пострадал, а с медведями все было в порядке, и они ушли с нашей едой”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, на Аляске (США) в национальном парке на озере Кларк любопытный молодой медведь настойчиво интересовался самолетом, стоящим на земле. В конце концов, косолапый “покорил” его.