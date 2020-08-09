В России заявили о радиоактивном загрязнении реки – экологи говорят об опасности

В реке Ольховке, находящейся в пяти километрах от Белоярской атомной электростанции (БаЭС) в Свердловской области России, есть участки радиоактивного загрязнения.

Об этом Znak.com заявил инженер-физик, эксперт программы “Безопасность радиоактивных отходов” Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

По его словам, хоть радиационный фон на поверхности воды на этих участках сравнительно небольшой, он может свидетельствовать о значительном загрязнении почвы, поэтому местность у реки нужно срочно оградить, исследовать и рекультивировать.

Ожаровский провел “общественную экспертизу” реки Ольховки 2 августа 2020 года. Он прошел вдоль Ольховки около километра, на трех участках общей протяженностью примерно 200 метров он сделал как минимум 17 замеров уровня гамма-излучения с помощью дозиметра AtomFast.

По данным прибора, река в целом излучает порядка 0,4-0,5 микрозиверт в час, что немного выше природного фона в 0,22-0,23 микрозиверт в час. На нескольких территориях — на подтопляемых лужайках, где застаивается вода и все, что она принесла, — Ожаровский нашел зоны с излучением в 0,7-1 микрозиверт в час.

Доза в 1 микрозиверт в час кажется значительной, если сравнивать ее с радиационным фоном в остальной части города Заречный, где находится БАЭС. Там на конец июля зафиксировали значения от 0,05 до 0,11 микрозивертов в час. Если же сравнивать с другими источниками излучения, например с рентгеном, то фон реки кажется малым. При флюорографии человек в среднем получает дозу в 40 микрозивертов в час.

По словам Ожаровского, излучение в 1 микрозиверт в час не является фатальным для тех, кто, например, будет несколько минут стоять по пояс в воде.

“Важно не то, что здесь мощность гамма-излучения на поверхности большая. Здесь никто не живет, никто не ходит. Но речка течет дальше, впадает в реку Пышму, и люди могут использовать эту воду с радионуклидами для полива огородов, если не для питья. Так радионуклиды могут попадать внутрь человека, накапливаться. А внутреннее облучение опаснее, чем внешнее“, — пояснил он.

При этом Ожаровский добавил, что в действительности излучение может быть больше, так как фонят, судя по всему, частицы в илистых отложениях. Вода же хорошо экранирует гамма-излучение.

“Особую опасность представляет половодье — ведь участки воды и почвы движутся, могут разнести все. В любом случае река не находится на территории БАЭС, сам факт нахождения участков загрязнения на ней незаконен. Это безобразие, что река загрязнена“, — добавил он.

Как сообщал “источник”, в июне Россию заподозрили в скачке уровня радиации в Европе. Россия все отрицала.