В Киеве более 100 новых случаев коронавируса – за сутки умерли два человека

По состоянию на 9 августа в Киеве обнаружили 120 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки в результате болезни Covid-19 умерли 2 человека. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян.

Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 9 498 подтвержденных случаев заболевания.

8 августа заболели:

55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет.

54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет.

4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24. В Днепровском и Соломенском по – 17 случаев. И в Голосеевском районе – 13 случаев.

Как сообщал “источник”, коронавирус в Украине набирает обороты, а удержать его распространение в начале эпидемии в стране удалось благодаря жесткому карантину.