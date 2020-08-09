Туристы устроили массовое побоище на пляже зонтиками и шезлонгами – видео ужаснуло всех

В Бельгии на пляже отдыхающие устроили массовую драку, где использовали зонтики и шезлонги в качестве оружия.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Драматические сцены были сняты на пляже в Бланкенберге, где люди столкнулись с полицейскими. Все началось с замечания спасателя группе из 40 отдыхающих, что сидеть в данном месте запрещено. Но они отказались уйти, после чего на пляж была вызвана полиция.

“Внезапно начались массовые бои и начался полный хаос. Летали зонтики и лежаки, в качестве оружия использовали шесты для виндсерфинга”, – рассказал менеджер ближайшего бара, который видел инцидент.

Люди забрасывали песком офицеров, которые были вооружены дубинками. Потому некоторых хулиганов арестовали после того, как на пляж прибыло подкрепление, чтобы остановить драку.

“Я считаю, что это ужасно. Для людей, которые приезжают с добрыми намерениями и хотят провести день в Бланкенберге, это очень плохо. Я думаю о детях и их родителях”, – поделился мэр города Дафне Дюмери.

В связи с инцидентом мэр запретил туристам посещать пляж в воскресенье, 9 августа. Также он попросил отменить курсирование поездов днем.

“Нашему городу нужен перерыв. В воскресенье мы хотим, чтобы туристы не приезжали в Бланкенберге”, – сказал городской глава.

Полицейские теперь будут патрулировать территорию.

“Будут допускаться только жители, владельцы ближайших домов, туристы с ночевкой и люди, работающие в городе. Мы надеемся восстановить мир с помощью этой меры”, – заявил Дюмери.





Как сообщал “источник”, в популярном курортном поселке Кирилловка в Запорожской области в ночь на воскресенье, 2 августа, в одном из ночных клубов произошла массовая драка.