Ученые воссоздали лицо мужчины, жившего 500 лет назад, и были потрясены – он оказался знаменитостью

Ученые создали трехмерную реконструкцию лица умершего 500 лет назад мужчины, скелет которого обнаружили в 1833 году, и были потрясены – он оказался итальянским художником Рафаэлло Санти, известным как Рафаэль.

Об этом сообщает Mail Online.

До последнего времени место захоронения Рафаэля оставалось загадкой. Эксперты предполагали, что Рафаэль был похоронен в Римском Пантеоне, но скелет, о котором идет речь, был обнаружен вместе с другими останками.

После реконструкции команда ученых определила, что это было четкое совпадение, основываясь на портретах других художников того периода, а также на автопортретах.

Рафаэль был создателем Высокого Возрождения и является частью знаменитой троицы художников вместе с Микеланджело и Леонардо да Винчи. Он родился в Урбино, Италия, в 1483 году и умер в 1520 году в возрасте 37 лет.

Причина смерти Рафаэля также осталась загадкой – некоторые предполагают, что его активная сексуальная жизнь привела к сифилису. Другие предполагают, что он умер от пневмонии после поездки на встречу с возлюбленной в разгар зимы.

Однако, где было похоронено тело Рафаэля, было давней загадкой. Трехмерная реконструкция произвела только 80% лица художника. По словам ученых, “в результатах нет никаких сомнений”.

“Единственная часть лица, которую нельзя было реконструировать таким образом, – это уши, но, к счастью, у Рафаэля были длинные волосы, закрывающие уши. У нас впервые есть конкретные доказательства того, что эксгумированный в 1833 году скелет принадлежит Рафаэлло Санти“, – сказал один из экспертов.

Новое открытие дает возможность для дальнейшего исследования скелета, чтобы определить правильный цвет волос и глаз. В этом году команда собиралась повторно эксгумировать тело, но проект был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

“Мы знаем, что Рафаэль часто рисовал себя моложе своих лет, и эта модель позволяет нам увидеть его таким, каким он был на самом деле“, – добавили ученые.

Несмотря на свою преждевременную смерть, Рафаэль создал обширную коллекцию потрясающих работ, большая часть которой находится в Ватикане.

Как сообщал “источник”, ранее ученые нашли череп мужчины каменного века и реконструировали его лицо.