Чайки дерзко атаковали женщину на пляже, пытаясь отобрать еду – и это видео стало хитом

В сети разместили видео, где чайки напали на женщину, которая купила картошку фри.

Снятые кадры она опубликовала на своей Facebook-странице.

Инцидент произошел на пляже в Брайтоне в Англии. Моник Свейнссон купила еду для себя и подруги, однако полакомится ею захотели не только они, но и чайки.

Птицы напали на отдыхающую, когда она возвращалась на свое место на пляже. Женщина кричала и пыталась убежать, но птицы оказались быстрее.

Как сообщал “источник”, на Белосарайской косе в Азовском море поселилась колония чаек, что является редким явлением. По словам орнитологов, такое количество чаек там не видели последние 25 лет. Сейчас же на острове около пяти тысяч птиц и их птенцов.