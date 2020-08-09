На админгранице с Крымом люди стояли в огромных очередях – они пытались “вырваться” из оккупации

На административной границе с оккупированным Россией Крымом собралась очередь из сотен людей.
Об этом сообщает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей Facebook-странице.
По словам очевидцев, попасть в Украину хотят около 300 человек. Очередь на переходе Армянск – Каланчак постоянно пополняется.
Причиной коллапса стало решение Кабмина о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом.
“Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не спешат”, – написал Чубаров.
Как сообщал “источник”, Украина закрывает выезд и въезд в Крым. Такое решение обусловлено стремительным распространением коронавируса.