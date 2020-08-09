В Киеве водитель маршрутки устроил гонки на дороге и поплатился – такого финала он не ждал

В Киеве водитель маршрутки устроил гонки и попал в ДТП.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный” в Facebook.

Инцидент произошел в субботу, 8 июля, на проспекте Отрадный. Там маршрутка влетела в троллейбус.

“В погоне за пассажирами. Вот так водитель маршрутки гоняет за пассажирами, что готов въехать в троллейбус”, – написали в сети и опубликовали фото.

Как сообщал “источник”, в субботу, 8 августа, в Житомирской области погибли 4 человека в результате столкновения грузовика с маршруткой. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он въехал в маршрутку с тремя пассажирами.

Напомним, что в Турции пешеход чудом избежал смерти, совершив невероятный прыжок, спасаясь от несшегося на него автобуса.