В Беларуси стартовали президентские выборы – накануне в Минск стянули военную технику

В 8:00 воскресенья, 9 августа, в Беларуси открылись 5 723 избирательных участка для выборов президента.

Об этом сообщает “Белта”.

За пределами Беларуси работают еще 44 участка. Право голосовать имеют 6,8 миллиона граждан страны. Голосование закончится в 20:00.

Выборы признают состоявшимися, если на них придут больше половины избирателей. Президентом станет тот кандидат, которого поддержали больше половины проголосовавших. ЦИК Белоруссии предполагает объявить предварительные итоги выборов около полуночи 9 августа.

Tut.by со ссылкой на очевидцев сообщает о военной технике в центре Минска.

Как сообщил Telegram-канал NEXTA Live, власти Беларуси начали блокировать интернет-ресурсы.

“По всей Беларуси власти начинают блокировать интернет-ресурсы. Не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам. “Выборы” начались!”, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, накануне в Беларуси задержали начальника штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Марию Мороз.

Кроме того, в ЦИК заявили, что за три дня досрочного голосования явка составила 22,47%. Больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка – в Минске.