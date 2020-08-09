День целителя Пантелеймона – что нельзя делать 9 августа

В четверг, 9 августа, весь православный мир празднует день памяти святого Пантелеймона.

“источник” рассказывает, что нужно знать об этом дне.

Великий святой и целитель прославился своими чудесами. Он исцелил немало бедных людей, в том числе и от слепоты.

Кто такой Пантелеймон-целитель

Пантелеймон родился примерно в III веке на территории Никомедии. Он занимался врачеванием. Когда он познакомился с местным проповедником Ермолаем, тот обратил его в христианскую веру. Лекарь уверовал во Христа когда попросил его исцелить ребенка, которого укусила змея. После этого Пантелеймон решил посвятить свою жизнь служению Богу и окружающим людям.

Святой Пантелеймон считается покровителем врачей и воинов. Мощи Пантелеймона-целителя после его мученической смерти разошлись по всем православным странам.

Что нельзя делать в праздник Пантелеймона-целителя

Считалось, что в этот день нельзя проводить работы в поле. Предки верили, что молния может спалить урожай, либо того, кто его собирает. День святого Пантелеймона также называют “Палий”. При этом также считалось, что и лениться в этот день нельзя.

В непогоду 9 августа старались остаться дома, поскольку летние грозы часто проходили с большим количеством молний, которых люди очень боялись. Кроме того, по народному поверию, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды. Говорили, святой Пантелеймон помогал всякому – и нищему в бедном районе, и преступнику в тюрьме. Считается, что если в этот с равнодушием отнестись к чужому горю, святой может покарать.

Что можно делать в праздник

Наши предки также считали, что именно сейчас стоит отправляться на сбор целебных трав, использовали особые заговоры и обряды. Кроме того, праздник называли Кочанником, поскольку в это время завиваются капустные вилки. Доставали оставшуюся из прошлого урожая капусту и готовили слоеные пирожки с начинкой. В этот день люди шли в церковь, чтобы освятить колосья, которые собрали с полей. Потом эти колосья полагалось хранить в доме.