Наглый медведь попытался ворваться в самолет – и это видео сделало его “звездой”

На Аляске (США) в национальном парке на озере Кларк, любопытный молодой медведь настойчиво интересовался самолетом, стоящим на земле. В конце концов, косолапый “покорил” его.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Как рассказали авторы видео, медведь живет в бухте Читина и уже несколько раз подбирался к самолету. Однако людям удавалось отогнать животное от техники. В этот же раз они были слишком далеко, чем косолапый и воспользовался.

Медведь сначала залез на заднюю часть самолета, отчего тот сел на хвост. Дальше зверь забрался на крышу воздушного судна.

Как сообщал “источник”, на пасеке в Китае заметили голодного азиатского черного медведя, зверь съел около 7,5 килограмма (17 фунтов) меда.

А в США отец 10 детей Норм Лотт и его друг Брэндон Маквей стали жертвами нападения большого черного медведя, который проник в дом поздно вечером. Зверь попал в дом через открытые двери, и, в панике, убегая из дома, набросился на мужчин.