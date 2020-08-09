Молодая украинка умерла от анорексии – медики были шокированы, увидев ее

В городе Каменка Черкасской области 27-летняя девушка довела себя до голодной смерти. Девушка весила меньше 30 килограммов, ее в полубессознательном состоянии госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее.

Об этом сообщают “Подробности”.

Девушку положили в реанимацию, из-за длительного голодания ее организм совершенно истощился. Постепенно начали отказывать органы. Узнать у нее, что случилось – медики так и не смогли.

“Ее сознание было спутано и на один и то же вопрос в течение нескольких часов – она давала разные ответы, возможно это из-за того, что были нарушены обмен веществ и питание мозга. Такие расстройства обмена веществ, она может уже и не могла адекватно воспринимать реальность“, – сказал заведующий отделением анестезиологии Каменской ЦРБ Иван Олейник.

У Алены Дроботенко была последняя стадия анорексии. В организме начались необратимые процессы. Родители девушки шокированы ее смертью и отказались рассказать, почему дочь голодала.

Это фото другой девушки, которые дают представление о том, как Алена выглядела в последние дни своей жизни.

По словам соседей, девушка всегда была худенькой. Некоторое время она работала детским психологом районной больницы, но уволилась два года назад. Ее бывшие коллеги очень удивлены тем, что произошло, ведь к анорексии приводят психологические проблемы. Люди или гонятся за идеальной фигурой, или имеют нервные расстройства. По статистике, 20% больных анорексией умирают.

Как сообщал “источник”, на Прикарпатье 19-летняя девушка умерла страшной смертью из-за диет, она довела себя до анорексии, после чего даже медики оказались бессильны.