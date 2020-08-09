Маленький ребенок умер на глазах матери – его последние слова потрясли всех

8-летний Киллиан потерял сознание и умер на глазах матери, успев сказать ей накануне слова, которые потрясли всех – кажется, что он успел попрощаться.

Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Клэр Уокер рассказала, что попросила сына одеть пижаму, чтобы они могли вместе посмотреть фильм. Но через несколько секунд услышала испуганные крики школьника, когда ему стало плохо.

Несмотря на отчаянные попытки Клэр вытащить ребенка, который страдал от астмы, на улицу, он безжизненно упал в ее объятия. Его 51-летний отец Брюс делал искусственное дыхание, когда мать двоих детей звонила медикам скорой помощи.

Киллиан был доставлен в городскую больницу Найнуэллс, где он скончался всего через десять минут после прибытия.

“Последнее, что сказал мне Киллиан, было: “Я люблю тебя, мама”. Я сказал ему: “Я тоже тебя люблю, сынок – до луны и обратно. К тому времени, как я спустилась вниз, я услышала его крик. Это было пронзительно, как очень, очень испуганный крик. Такого звука я никогда не слышала от сына”, – рассказала женщина.

Она добавила, что сын умер на ее глазах, но причины смерти до сих пор не ясны – возможно, это был смертельный приступ астмы или аллергии. Результаты анализа крови, которые могут дать ответы, еще не получены.

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