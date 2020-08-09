Ученые разгадали тайну “монстра”, жившего 242 млн лет назад – фото и видео поражают

Ученые исследовали останки рептилии возрастом 242 миллиона лет с шеей в три раза длиннее туловища, которая жила в океане.

Об этом рассказывает Mail Online.

Исследователи описывают это странное существо и его невероятную шею, похожую на шею жирафа, как “палеонтологический абсурд”.

Окаменелости этого существа были обнаружены еще в 1852 году и с тех пор вызывают недоумение ученых. Использовав 3D-реконструкцию, специалисты из Цюрихского университета в Швейцарии пришли к выводу, что существо, которое было почти 20 футов (6.096 метров) в длину, обитало в воде и было “на удивление приспособлено”.

Ноздри, расположенные на вершине морды, и изогнутые зубы были идеально приспособлены для ловли скользкой добычи, такой как рыба и кальмары.

В новом исследовании делается вывод, что род Tanystropheus (танистрофей) также превратился в два разных вида, один крупнее другого.

Танистрофей был похож на коротенького крокодила с очень-очень длинной шеей.

“Эта шея не имеет смысла в земной среде – это просто неудобная конструкция для ношения с собой“, – отметил автор исследования Оливье Риппель, палеонтолог из Полевого музея в Чикаго.

В какой-то момент палеонтологи подумали, что танистрофей был летающим птерозавром, похожим на птеродактиля, и что его длинные полые кости были фалангами в пальце, поддерживающем крыло. Однако позднее они выяснили, что это были удлиненные кости шеи.

В том же регионе, где на территории современной Швейцарии были обнаружены многие окаменелости танистрофея, были найдены окаменелости похожих на вид животных, длина которых составляла всего около четырех футов.

Ученые не были уверены, были ли это обитатели суши или морские животные, были ли более мелкие экземпляры молодыми или же отдельным видом.

Как это ни странно для животных с такой длинной шеей, у них было всего 13 сильно удлиненных шейных позвонков.

В этом смысле они немного похожи на жирафов, у которых всего семь шейных костей, как и у людей.

При этом шеи у танистрофея были довольно негибкими, усиленными дополнительными костями, называемыми шейными ребрами.

Ученые все еще не были уверены, живет ли он на суше или в воде, и они не знали, были ли более мелкие экземпляры молодыми или совершенно другим видом.

Череп был реконструирован с беспрецедентной детализацией с помощью микрокомпьютерной томографии с синхротронным излучением (SRμCT) – чрезвычайно мощной формы компьютерной томографии.

“Мощность компьютерной томографии позволяет нам видеть детали, которые иначе невозможно наблюдать в окаменелостях. Из сильно раздробленного черепа мы смогли реконструировать почти полный трехмерный череп, выявив важные морфологические детали“, – сказал ведущий автор исследования Стефан Спикман из Цюрихского университета.

Путем повторной сборки сканированных изображений в цифровом формате исследователи обнаружили доказательства того, что животные жили в воде.

Зверь, вероятно, поджидал, пока мимо проплывут рыбы и похожие на кальмаров животные, а затем ловил их своими длинными изогнутыми зубами. Вероятно, это животное выходило на сушу чтобы отложить яйца.

Чтобы узнать, были ли маленькие представители этого вида молодыми особями или отдельным видом, исследователи исследовали кости на предмет признаков роста и старения.

Кольца роста в костях помогли им определить, что большой и маленький Tanystropheus были отдельными видами, которые могли жить рядом друг с другом, не конкурируя, потому что они охотились на разную добычу.

Разные размеры, а также конусообразные зубы у крупных видов и корончатые зубы у мелких животных означали, что они, вероятно, не конкурировали за одни и те же виды пищи.

“Эти два близкородственных вида эволюционировали, чтобы использовать разные источники пищи в одной и той же среде. Мелкие виды, вероятно, питались мелкими панцирными животными, такими как креветки, в отличие от рыб и кальмаров, которых ели большие виды“, – сказал Спикман.

Как сообщал “источник”, ранее ученые обнаружили в Бразилии окаменелую лапу трехпалого динозавра, который жил 115 млн лет назад – и эта находка перевернула традиционные представления об этих животных.