Турист поймал в Бердянске медузу пугающих размеров – такого еще не видели

В Бердянске Запорожской области турист поймал медузу, размеры которой поражают.

Соответствующий снимок обнародован в Telegram-канале “Х**вый Харьков”.

Стоит отметить, что в этом году отдыхающие постоянно жалуются на нашествие медуз, ситуация после штормов только ухудшается.

По словам медиков, обычно медузы, обитающие в акватории Азовского и Черного морей, жалят не сильнее крапивы, но чувствительность к ним может быть разной. У некоторых возникает сильная аллергическая реакция – тогда может понадобиться помощь врача.

Если вас обожгла медуза, место ожога нужно промыть морской водой, а затем – раствором соды, советуют медики. Пропорция – 1 чайная ложка соды на стакан воды. Симптомы жжения после этой процедуры обычно проходят в течение нескольких минут.

Как сообщал “источник”, ранее “кладбище” медуз в Кирилловке сняли на видео.