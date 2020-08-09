Жарко и с грозами: какой будет погода в воскресенье 9 августа

В воскресенье, 9 августа, погода в Украине будет по-настоящему летней. Столбики термометров местами поднимутся до +32, а прохладнее будет только в западных областях страны, где ожидаются дожди и грозы.

Об этом говорится в сообщении синоптиков Украинского гидрометцентра.

Так, в воскресенье днем на большей части Украины ожидается до +26 … + 33 градуса по Цельсию. Ночью столбики термометров немного опустятся – до + 15 … + 22 градусов.

На западе желанную прохладу принесут кратковременные дожди и грозы, которые ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура днем поднимется до +25 +28, ночью прогнозируется 14-16 со знаком “+”.

Как сообщал “источник”, в выходные, 8-9 августа, на побережье Азовского моря погода будет комфортной для отдыха, однако ветреной.