В водоемах нашли опасные водоросли, которые способны убить животное за 15 минут

В озерах Англии обнаружили водоросли, которые способны убить собаку в течении 15 минут.

Об этом сообщает The Mirror.

Эксперты отметили, что из-за жары в водоемах появились сине-зеленые водоросли – цианобактерии. Ними заполнены озера и пруды по всей стране. В течение продолжительных периодов высоких температур они размножаются и похожи на зеленую слизь – представляют угрозу для жизни животных.

Отмечают, что не все сине-зеленые водоросли ядовиты, визуально отличить их невозможно, поэтому владельцев домашних животных призывают проявлять осторожность.

Хозяев животных предупреждают, что купать их в озерах или пускать их туда может быть опасно. Собаки, прыгнувшие в воду и проглотившие водоросли или слизывающие их своей шерсти, могут умереть в течение четверти часа.

Симптомы воздействия могут проявиться в течение нескольких минут или часов, в зависимости от типа проглоченного токсина, и обычно включают: рвоту, диарею, слюнотечение, дезориентацию, затрудненное дыхание, судороги и кровь в фекалиях.

Если животное не лечить может возникнуть повреждение печени и в конечном итоге это привести к летальному исходу. Потому сразу при проявлении симптомов следует обратится к ветеринару.

Как сообщал “источник”, житель города Палм-Спрингс в Калифорнии решил сделать сразу несколько дел: привести в порядок газон и искупать свою собачку. После купания хозяин выпустил своего пса во двор и пожалел. Перед ним стоял уже не его белоснежный пушистый друг, а зеленый монстр.