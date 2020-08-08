Почему коронавирус распространяется в Украине волнами – объяснение врача

Коронавирус в Украине набирает обороты, а удержать его распространение в начале эпидемии в стране удалось благодаря жесткому карантину.

Об этом в интервью ТСН рассказал кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко.

“Это мое личное мнение: я не различаю первую или вторую волну, это все – одна волна, которая началась в конце 2019 года и потихоньку набирает обороты. Но этот процесс контролируемый. И в первую очередь контролируется противоэпидемическими мероприятиями”, – рассказал врач.

По его мнению, если бы в Украине в начале марта не прибегли к жестким противоэпидемическим мероприятиям, то ситуация с COVID-19 сложилась бы гораздо хуже.

“Для того, чтобы в идеале избавиться от коронавируса, людей нужно на время изолировать друг от друга, чтобы он исчез. Но это утопия. Поэтому в результате таких слабых мест, которые вирус находит, прежде всего из-за нарушения противоэпидемических мероприятий, происходит вспышка такими волнами”, – сказал Яковенко.

Он также отметил, что прирост заболеваемости зависит от стратегии, которую должны грамотно выработать.

“Но хотим мы этого или нет, заболеваемость еще будет определенное время. По данным ВОЗ, нас 2 года будет трясти. Но главное, чтобы не было массового всплеска заболеваемости, так как возникнет коллапс, как в Италии”, – добавил медик.

Напомним, что по состоянию на 8 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболевших коронавирусом. За последние сутки прибавилось 1 489 случаев COVID-19.

Также читайте в материале “источника”: Зима будет непростая: эпидемиологи рассказали, почему Украина ставит новые рекорды по COVID-19.