На популярном украинском курорте отдыхающим запретили купаться в море

В курортном поселке Затока Одесской области после проверки качества воды в море нашли в ней вредоносные микробы, потому туристам запретили купаться на всех пляжах.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Там обнаружили загрязнения моря микробами, но какими – не уточняется. По словам экспертов, на пляжах около поселка, в соседних, купаться можно.

“Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода везде соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям, кроме пляжа рекреационной зоны “Центральная” в пгт Затока Белгород-Днестровского района”, – указано в сообщении.

Как сообщал “источник”, в Одесской области на курорте “Катранка” Татарбунарского района погибли туристы, очевидцы считают, что они попали в отбойное течение.