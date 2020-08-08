В Минске задержали соратницу главной оппонентки Лукашенко на выборах: что происходит

В субботу, 8 августа, накануне голосования на выборах президента Беларуси, в Минске задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Ее повезли в Центральное РУВД Минска.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Колесникову задержали в субботу вечером возле объединенного штаба, который находится в одном из зданий по улице Веры Хоружей в Минске. По информации очевидцев, ее повезли в Центральное РУВД Минска.

Мария Колесникова была руководителем штаба экс-кандидата Виктора Бабарико, после отказа в регистрации ее кандидата она вошла в объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Как сообщал “источник”, в субботу днем была задержана руководитель штаба Тихановской – Мария Мороз. Ее задержали у входа в штаб и сопроводили сначала во Фрунзенское РУВД, а затем перевели в ЦИП на Окрестина. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что Мороз задержана в рамках административного процесса.

Напомним, ранее кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, которую называют главной конкуренткой действующего главы государства Александра Лукашенко, рассказала, что получила телефонный звонок, в котором неизвестный мужчина угрожал ей тюрьмой и отнятием детей.