В украинский порт зашло иностранное судно, где зарегистрировали вспышку коронавируса

В морской порт “Южный” в Одесской области зашло иностранное судно, на котором часть экипажа инфицирована коронавирусом.

Об этом сообщает директор Лабораторного центра МОЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников в Facebook.

COVID-19 обнаружили у 11 человек на морском теплоходе. В момент прибытия коронавирус был лишь у нескольких моряков. Сейчас там работают эпидемиологи.

“Сейчас судно пришвартовано на карантинный причал, решаем вопросы по госпитализации больных, и по обследованию тех, у кого COVID-19 не выявлен”, – отметил Голубятников.

По его словам, теплоход продезинфицируют, а на него прибудет сменный экипаж. По некоторым данным, судно – это сухогруз PATRA (флаг Греция).

По словам чиновника, за последние 30 дней это уже второе судно, на котором выявлены моряки, инфицированные коронавирусом. При этом капитаны обоих судов уверяли украинских специалистов, что у моряков – обычная простуда, однако обследование показало, что члены экипажа заражены.

“На судне – общая воздушная среда: есть один занос (инфекции – “источник”), будет перенос всему экипажу… Думать нужно нам всем, как исключить пропуски вируса на территорию (Украины – “источник”) через систему международного судоходства”, – написал Голубятников.

Напомним, по состоянию на 8 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболевших коронавирусом. За последние сутки прибавилось 1 489 случаев COVID-19.

Как сообщал “источник”, в то время, как в Украине набирает обороты заболеваемость коронавирусом, в ВСУ также регистрируют все больше случаев инфицирования за сутки.