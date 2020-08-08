Зеленский выступил с громким заявлением относительно вмешательства в выборы президента США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит себе вмешаться в американские выборы и испортить отношения с Соединенными Штатами Америки. Предотвращение втягиванию Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности.

Об этом говорится в сообщении главы государства в официальном Telegram-канале.

Зеленский отметил, что вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах.

“Вместе с тем Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения“, – подчеркнул он .

Кроме того, глава государства призвал украинских граждан воздержаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, а также не решать таким образом свои личные политические или иные проблемы.

“Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды“, – добавил Зеленский.

Как сообщал “источник”, в Управлении национальной контрразведки США заявили, что Россия использует украинского народного депутата Андрея Деркача для вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Добавим, что 19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко.

Также 22 июня Андрей Деркач обнародовал очередные записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его мнению, дают новые сведения о международной коррупции и внешнем управлении Украиной.