Эти забавные фото доказывают, что коты – немного пингвины

Пингвины – птицы, которые живут только в Южном полушарии. Их можно встретить в Антарктиде, на южных краях Австралии, в Африке и в Южной Америке. От остального мира их отделяет целый континент, и это точно не то место, куда хотели бы поехать коты. Однако почему-то именно пингвинья жизнь привлекает котов – они учатся ходить, стоять и сидеть, как пингвины.

Подборку забавных фото, которые доказывают, что все коты в душе “немножко” пингвины, публикует издание Boredpanda.

Как сообщал “источник”, 8 августа – международный день кошек. Его инициатором в 2002 году стал Международный фонд Animal Welfare. В День кошки люди покупают игрушки или лакомства своим любимцам и окружают их заботой.