В Индийском океане произошло ЧП с судном: нефть вылилась в воду

У берегов Маврикия в Индийском океане сел на мель танкер MV Wakashi, из него топливо вылилось в воду. Экипаж с судна эвакуировали.

Об этом сообщает BBC.

В связи с инцидентом по утечке тонн нефти в океан власти страны объявили чрезвычайную ситуацию. В то же время премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что у страны нет возможностей и опыта, чтобы поднять судно с мели.

Страна обратилась за помощью к Франции, которая уже пообещала свою поддержку.

“Франция здесь. Вместе с народом Маврикия. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, дорогой Джагнот”, – отметил президент Франции Эмануэль Макрон.

Посольство Франции в Маврикии отдельно заявило, что военный самолет с ближайшего французского острова Реюньон доставит Маврикию оборудования для борьбы с загрязнением.

Как сообщал “источник”, в Одессе провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру Delfi, ситуацию признали чрезвычайной местного уровня.