Мужчина спас 6-летнего мальчика, которого унесло в море на надувном матрасе – фото героя

В Британии маленького мальчика унесло в открытое море, но его спас обычный мужчина, который работает на стройке.

Об этом сообщает The Mirror.

Герой поплыл за ребенком, когда заметил его далеко от берега. Малыша скинуло с лодки и он уже плавал в воде лицом вниз. Мужчина сумел вытащить мальчика на берег.

“Он был полностью без сознания, я повернул его и похлопал по спине, а затем возникло много воды и тошнота, и он снова начал дышать”, – рассказал герой.

На пляж прибыли спасатели и медики, которые госпитализировали ребенка. Их вызвал его отец. О состоянии малыша информации нет.

“Я бы хотел, чтобы люди оставляли надувные матрасы дома, поскольку они предназначены для плавательного бассейна, а не для моря”, – сказал представитель береговой охраны.

Как сообщал “источник”, в Николаевской области спасатели оказали помощь мужчине и женщине, которых на надувном матрасе выносило в открытое море.