Ученые обнаружили животных, которые помогут спасти планету от коронавируса

Исследователи в Перу изучают антитела лам для разработки вакцины для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает AP.

Ученые обнаружили, что антитела этих животных могут быть полезными против SARS-1 и MERS – двух других видов коронавируса. Однако отмечают, что необходимы дополнительные исследования. Поэтому понадобится определенное время, пока полученные данные можно будет использовать для изготовления вакцины против COVID-19.

Известно, что в лабораториях Бельгии тоже исследуют лам. А ранее особенности иммунной системы этих животных уже изучали для преодоления гриппа и вируса иммунодефицита человека.

Как сообщал “источник”, американские медики назвали очередной нетипичный симптом коронавируса – постоянную икоту. Они ссылаются на случай 62-летнего жителя Чикаго, который попал в больницу в апреле из-за икоты, которая была непрерывной четыре дня.