В центре Бейрута раздаются выстрелы, протестующие захватили два министерства

В Бейруте, где 8 августа начался антиправительственный митинг, который быстро перешел в массовые беспорядки, протестующие ворвались в здания министерства иностранных дел и министерства экономики Ливана.

Об этом сообщает местный телеканал Al Arabiya у Twitter.

Сначала участники беспорядков взяли штурмом здание МИД, вслед за ними вошли военные. В руках у демонстрантов были плакаты с надписями “Бейрут — демилитаризованный город” и “Столица революции”.

Местные СМИ сообщают, что в районе здания МИД слышна стрельба. Несколько авто на парковке протестующие подожгли.

По данным Красного креста, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали свыше 170 человек.

Тысячи людей вышли на митинг с требованием к правительству подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в Ливане, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

В правительстве Ливана сообщили, что мощный взрыв в Бейруте вызвали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности. Хозяин судна Rhosus (флаг Молдовы) российский бизнесмен Игорь Гречушкин из Хабаровска бросил судно вместе с командой в Бейруте осенью 2013 года.