10 родственников знаменитостей, о существовании которых вы и не догадывались

О мировых знаменитостях мы знаем многое. Но все-таки далеко не все. Например, слышали ли вы, что у Рианны есть братья? А про внучку Элвиса Пресли вам что-то известно? В этом материале мы расскажем вам о родственниках звезд, о которых мало кто знает.

Джеймс Миддлтон, брат Кэтрин, герцогини Кембриджской

Да, все верно, у знаменитой Кэйт Миддлтон есть родной младший брат. Его зовут Джеймс и он является владельцем компании, которая производит популярный зефир маршмеллоу. Джеймс много времени проводит со своими знаменитыми племянниками, детями Кэйт и Уильяма.

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Эмма Феррер, внучка Одри Хепберн

Эмма некоторое время проработала моделью. А заметили ее благодаря удивительному сходству с ее звездной бабушкой. В 2014 году Феррер снялась для журнала Harper’s Bazaar в образе Одри. После этого девушку начали часто звать на различные съемки. Кстати, фотографировал ее для издания внук фотографа Ричарда Аведона. Именно Аведон сделал множество известных фото Одри Хепберн.

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Камил Готлиб, внучка Грейс Келли

Красотка Камил – младшая из детей принцессы Стефании. Она больше всех в семье похожа на свою знаменитую бабушку благодаря светлой коже и красивым голубым глазам.

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Бьянка Бри, дочь Жан-Клода Ван Дамма

Бьянка является дочкой легендарной звезды боевиков. И это повлияло на ее увлечения – девушка хочет унаследовать дело отца, поэтому активно занимается различными видами спорта и единоборств. Интересно, что это никак не мешает ей оставаться женственной красавицей.

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Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы

О племяннице Леди Ди долгое время никто ничего не слышал. Большую часть детства она провела в ЮАР, но недавно вернулась в Англию и сразу же покорила журналистов и фотографов своей схожестью с легендарной тетей.

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Лотти Мосс, сестра Кейт Мосс

У знаменитой топ-модели Кейт Мосс есть родная младшая сестра по имени Лотти. Девушка решила пойти по стопам старшей сестры, и уже успела поработать с такими именитыми брендами, как Calvin Klein, Rag & Bone, Sonia Rykiel, Bulgari.

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Раджад и Рорри Фенти, братья Рианны

Кроме этих двоих младших братьев у Ри есть и другие близкие родственники по отцу – брат Джейми и сестры Кенди и Саманта.

Фото: instagram.com/rjfenty96

Анвар Хадид, брат Джиджи и Беллы Хадид

У красоток Хадид тоже есть младший брат, его зовут Анвар и он также решил продолжить семейное дело. В свой 21 год парень уже успел поработать с тем же модельным агентством, в котором трудятся его сестры.

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Райли Кио, внучка Элвиса Пресли

Дочь Лизы Марии Пресли и ее первого мужа Дэнни Кио одновременно удивительно похожа и на своего легендарного деда Элвиса Пресли, и на бабушку Присциллу Пресли. Девушка работает актрисой и моделью.

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Зак Уильямс, сын Робина Уильямса

Сын знаменитого актера не пошел по стопам отца в мир кинематографа. Но зато унаследовал от Робина доброту и желание помогать ближним. В частности, младший Уильямс занимается различной помощью заключенным тюрьмы Сан-Квентин.

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