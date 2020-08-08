10 родственников знаменитостей, о существовании которых вы и не догадывались

О мировых знаменитостях мы знаем многое. Но все-таки далеко не все. Например, слышали ли вы, что у Рианны есть братья? А про внучку Элвиса Пресли вам что-то известно? В этом материале мы расскажем вам о родственниках звезд, о которых мало кто знает.
Джеймс Миддлтон, брат Кэтрин, герцогини Кембриджской
Да, все верно, у знаменитой Кэйт Миддлтон есть родной младший брат. Его зовут Джеймс и он является владельцем компании, которая производит популярный зефир маршмеллоу. Джеймс много времени проводит со своими знаменитыми племянниками, детями Кэйт и Уильяма.
Эмма Феррер, внучка Одри Хепберн
Эмма некоторое время проработала моделью. А заметили ее благодаря удивительному сходству с ее звездной бабушкой. В 2014 году Феррер снялась для журнала Harper’s Bazaar в образе Одри. После этого девушку начали часто звать на различные съемки. Кстати, фотографировал ее для издания внук фотографа Ричарда Аведона. Именно Аведон сделал множество известных фото Одри Хепберн.
Камил Готлиб, внучка Грейс Келли
Красотка Камил – младшая из детей принцессы Стефании. Она больше всех в семье похожа на свою знаменитую бабушку благодаря светлой коже и красивым голубым глазам.
Бьянка Бри, дочь Жан-Клода Ван Дамма
Бьянка является дочкой легендарной звезды боевиков. И это повлияло на ее увлечения – девушка хочет унаследовать дело отца, поэтому активно занимается различными видами спорта и единоборств. Интересно, что это никак не мешает ей оставаться женственной красавицей.
Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы
О племяннице Леди Ди долгое время никто ничего не слышал. Большую часть детства она провела в ЮАР, но недавно вернулась в Англию и сразу же покорила журналистов и фотографов своей схожестью с легендарной тетей.
Лотти Мосс, сестра Кейт Мосс
У знаменитой топ-модели Кейт Мосс есть родная младшая сестра по имени Лотти. Девушка решила пойти по стопам старшей сестры, и уже успела поработать с такими именитыми брендами, как Calvin Klein, Rag & Bone, Sonia Rykiel, Bulgari.
Раджад и Рорри Фенти, братья Рианны
Кроме этих двоих младших братьев у Ри есть и другие близкие родственники по отцу – брат Джейми и сестры Кенди и Саманта.
Анвар Хадид, брат Джиджи и Беллы Хадид
У красоток Хадид тоже есть младший брат, его зовут Анвар и он также решил продолжить семейное дело. В свой 21 год парень уже успел поработать с тем же модельным агентством, в котором трудятся его сестры.
Райли Кио, внучка Элвиса Пресли
Дочь Лизы Марии Пресли и ее первого мужа Дэнни Кио одновременно удивительно похожа и на своего легендарного деда Элвиса Пресли, и на бабушку Присциллу Пресли. Девушка работает актрисой и моделью.
Зак Уильямс, сын Робина Уильямса
Сын знаменитого актера не пошел по стопам отца в мир кинематографа. Но зато унаследовал от Робина доброту и желание помогать ближним. В частности, младший Уильямс занимается различной помощью заключенным тюрьмы Сан-Квентин.
- Ранее жених Анны Седоковой рассказал, что его привлекло в певице.
- 58 лет назад умерла Мэрилин Монро – ее история стала одной из тех, к которым до сих пор есть вопросы.