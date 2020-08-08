В рядах украинской армии растет заболеваемость коронавирусом

В то время, как в Украине набирает обороты заболеваемость коронавирусом, в ВСУ также регистрируют все больше случаев инфицирования за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил в Facebook.

По состоянию на 8 августа в рядах украинской армии зарегистрирован 301 активный случай коронавирусной болезни. За сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 21 военного. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек. Остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

“Всего за время пандемии выздоровели – 675 человек, летальных случаев – 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 143 лица”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, правительство Украины в рамках подготовки области здравоохранения ко второй волне эпидемии коронавируса анонсировало систему отслеживания контактов больных коронавирусом лиц, что позволит оперативно реагировать на источники инфицирования и разрывать цепи заболеваний.