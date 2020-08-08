Ольга Сумская вспомнила, как 14 лет назад принимала участие в “Танцях з зірками”: архивное фото

Осенью на канале “1+1” стартует новый сезон телевизионного шоу “Танці з зірками”. Пока одни знаменитости готовятся в тренировочных залах, другие вспоминают, как уже покоряли танцевальный паркет.
Так, Ольга Сумская решила напомнить зрителям, что была участницей первого сезона программы. Актриса опубликовала в своем Instagram архивное фото, на котором запечатлена во время одного из прямых эфиров. Счастливую Сумскую держит на руках ее муж, актер Виталий Борисюк.
Ольга Сумская на “Танцях з зірками”
Напомним, что первый сезон “Танців з зірками” вышел на телеэкраны в 2006 году. Ольга Сумская принимала участие в шоу с танцором Игорем Бондаренко. На протяжении нескольких эфиров пара удивляла зрителей яркими постановками, но до финала дойти не смогла.
Интересно, что именно в этом сезоне на паркет выходил Владимир Зеленский, который в итоге стал победителем.
- Канал “1+1” продолжает раскрывать детали нового сезона телевизионного шоу “Танці з зірками”. Недавно зрители узнали, что за судейским столом вновь встретятся балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма, а позже организаторы рассекретили имя третьего члена жюри.
- Напомним, что в прошлом сезоне “Танців з зірками” победителями стали Ксения Мишина и Женя Кот. Второе место досталось Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову, третье – Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.