Капитан судна с селитрой, которую перевозили в Бейрут, назвал причины взрыва

Борис Прокошев, бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило аммиачную селитру, рассказал об условиях ее хранения и возможных причинах взрыва в порту Бейрута.

Об этом он рассказал в комментарии РБК.

“Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор”, – сказал капитан.

В то же время Прокошев уточнил, что несмотря на длительное хранение, почти шесть лет, селитра была упакована герметично и воздух не мог проникнуть внутрь упаковки.

“Дело в том, что селитра находилась в двух мешках – герметичном полиэтиленовом, а он еще был помещен в другой мешок – полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый такой мешок весил тонну, было 2 750 мешков”, – отметил он.

Борис Прокошев (справа). Фото: Борис Прокошев

Как сообщал “источник”, правоохранители Ливана рассматривают три основные версии причин взрыва в порту Бейрута.