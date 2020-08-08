В Кирилловке отдыхающие сняли на видео стадо косуль

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающие заметили стадо грациозных животных.

Видео разместили на YouTube-канале.

Люди увидели и сняли на камеру косуль. Однако они быстро убежали – их догнать практически невозможно.

Как правило, в летний сезон животные отдыхают в тени кустов, кушают листья и побеги, иногда даже не прочь поплавать в море.

Отметим, что догнать этих животных не могут даже все собаки. Длина прыжка косули может составлять до 5-6 метров.

Как сообщал “источник”, в России стадо оленей забежало в поселок, что удивило жителей. Инцидент произошел на российском полуострове Таймыр. Там животные прибежали в поселок Хатанга, что очевидцы сняли на видео.