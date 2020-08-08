София Ротару показала фото с празднования дня рождения, на которых собралась вся семья

7 августа София Ротару отпраздновала день рождения – знаменитой украинской певице исполнилось 73 года. Торжество прошло в кругу самых родных людей: детей и внуков. Близкие осыпали артистку поздравлениями и показали, какой для именинницы устроили сюрприз.

Фото с празднования артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке София Михайловна запечатлена в окружении своей семьи: сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы и внуков Анатолия и Софии. Публикацию Ротару оставила без подписи, лишь сопроводила эмодзи в виде сердечка.

София Ротару с семьейФото: instagram.com/sofiarotaru.official

Больше семейных фото с праздничного вечера в своем фотоблоге опубликовала 19-летняя Соня. “Празднование” – коротко написала внучка певицы.

София Ротару с внукамиФото: instagram.com/sofiarotaru.official

Поклонники певицы сделал массу комплиментов семье и самой Софии Ротару. Многие отметили, что глядя на артистку сложно поверить, что ей исполнилось 73 года.

София Ротару с сыном, невесткой и внукамиФото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару с внучкой Соней и внуком АнатолиемФото: instagram.com/sofiarotaru.official