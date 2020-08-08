Победительница “Холостяка” рассказала, как преодолела свой самый большой страх

Победительница 10 сезона шоу “Холостяк” Даша Ульянова испытывает несколько страхов. Самый большой – страх высоты. На днях девушка рассказала, что смогла избавиться от этой фобии, и сейчас высота ассоциируется у нее со свободой и красотой.

Преодолеть страх, который она испытывала с самого детства, гимнастке помогла фотосессия. Девушка устроила съемку на крыше, а после даже осмелилась отправиться на прогулку на воздушном шаре.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

“Я всегда боялась высоты (аттракционов, где подкидывает вверх, гор, полетов на самолете, высоких крыш и т.д.). Но, как вы все недавно видели, мы сделали шикарную съемку на крыше, да еще и со спущенными ногами “в пропасть” . Я настолько кайфанула от процесса, что не прошло и полгода, как взлетела на воздушном шаре”, – поделилась Даша.

Девушка призналась, что не понимает людей, которые принимают свои страхи и продолжают с ними жить. По мнению Ульяновой, с фобиями нужно бороться.

“Считаю, что их нужно наотрез искоренять. И только тогда вам станет намного легче, а в душе поселится чувство, что вам все по плечу”, – отметила победительница “Холостяка-10”.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa