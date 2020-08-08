Григорий Решетник впервые рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием

Григорий Решетник – один из самых красивых мужчин на украинском телевидении. Но так было не всегда. До 14-летнего возраста будущий ведущий был гадким утенком. Маленький Гриша страдал заболеванием, которое полностью поразило его кожу.

О серьезной болезни ведущий “Холостяка” впервые рассказал в YouTube-проекте Маши Ефросининой “Экзамен”. “С двух месяцев до четырнадцати лет я болел кожным заболеванием, – признается Григорий. – Все руки, вся кожа… Полностью поражено все тело. Это все чешется. У меня детские колготки прилипали до такой степени, что я ночью садился в ванну”.

Григорий РешетникФото: instagram.com/grisha_reshetnik

В школе Гришу из-за болезни не брали на спортивные соревнования и даже отправили на домашнее обучение.

По словам ведущего, родители на протяжении 13 лет боролись с его заболеванием: возили в санатории, делали грязевые процедуры и лечили различными мазями. Но все это не помогало.

Григорий Решетник в детствеФото: кадр из видео

Излечили Гришу гормональные изменения организма. И уже в 14 лет молодой парень увидел в зеркале совсем другого человека. “Все прошло за три недели”, – отметил Решетник.



