Отдых в Одессе в августе: во сколько обойдутся дорога и аренда жилья

Из-за закрытых границ украинцы все чаще выбирают украинские курорты для отдыха, Одесса – сейчас один из самых популярных направлений, она привлекает туристов из разных уголков страны.

Об этом сообщает ТСН.

Дорога

Авиабилеты Киев – Одесса стоят от 1300-1400 гривен в обе стороны. Перелет занимает в среднем один час.

Автобус из столицы Украины в Одессу обойдется от 600 гривен на человека в обе стороны. Но едет он долго, поэтому подойдет не всем: кому-то не удобно ехать около 6:00 в одном положении.

Поезд – от 260 гривен за одно место в плацкарте туда и обратно. Быстрый “Интерсити” – от 782 гривен за место. На “Бла-бла-кар” попасть в Одессу из Киева и обратно можно за 500 гривен.

Проживание

Снять летом в Одессе дом, квартиру, номер в отеле, хостел нужно заранее. Потому что желающих отдохнуть здесь всегда много, а свободных мест на вашу дату может и не быть уже.

“Уже в мае все было снято, забронировано до конца лета. При этом, гостиницы загружены не так, как обычно. Обычно пиковый сезон приходится на начало июля и до конца августа. И отеле всегда пользовались спросом”, – отметил президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтига.

Однако сейчас одесские гостиницы заполнены в среднем на 40-50%. Цены можно найти на любой вкус, но они не всегда соответствуют требованиям. Арендовать в Одессе номер в гостинице можно от 700 гривен за ночь.

Проживание в хостеле обойдется от 100 гривен за ночь. А снять уютные апартаменты можно от 800 гривен в сутки. Более-менее приличный дом обойдется в 1500 гривен за ночь. Можно найти и дешевле или дороже.

Еда и развлечения

“Одесса – недешевый город и в высокий сезон все пытаются заработать. Но если не транжирить деньгами, спокойно питаться в скромных кафе, жить в скромных гостиницах, тогда можно в тысяч 3-5 уложиться”, – сказал Липтуга.

Обед в столовой или в среднем кафе обойдется от 100-250 гривен на человека. В ресторане чек уже отличается как от района расположения, так и от уровня. В среднем, около 300 гривен на человека.

Но еда из магазина будет стоить те же 300 гривен в день, если готовить самостоятельно.

Арендовать шезлонг в Одессе можно по 70-100 гривен. Но можно и бесплатно разместиться на песке.

Встретить рассвет на САП-борде или каяке и сделать удивительные фото можно по 250-350 гривен за человека. Заплыв продлится час-два.

Ранее “источник” рассказывал, где и за сколько можно отдохнуть в Затоке, которая расположена на расстоянии около 60 километров от Одессы. Поселок прежде всего ориентирован на средний и бюджетный отдых.