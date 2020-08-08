Хозяйка показывает в TikTok кота с очень маленькими глазами – он уже стал звездой сети

В TikTok женщина решила снимать своего кота, у которого есть одна особенность – у него очень маленькие глаза.

Об этом стало известно из ее TikTok.

Что интересно, что сам кот довольно большого размера, с большими лапами и туловищем. И при этом его глаза действительно непривычно маленького размера.

Женщина снимает его на видео и озвучивает видео как будто от его имени.

На канале хозяйки уже достаточно видео и многие из них пользуются особой популярностью. Одно из них даже набрало миллион просмотров. Вот оно:

Кроме кота, женщина снимает и других своих животных.

Как писал “источник”, в Великобритании домашняя кошка по кличке Джорджи пропала во время путешествия и нашла хозяйку спустя 12 лет, но оказалась ей ненужной.