Эта страна украла мое сердце: Эктор Хименес-Браво тепло высказался об Украине

Знаменитый ресторатор и судья проекта “МастерШеф” на канале СТБ Эктор Хименес-Браво уже много лет живет и строит свой бизнес в Украине. А на днях кулинар вспомнил, как впервые познакомился со страной, которая “навсегда украла его сердце”.

На странице ресторатора в Instagram появился пост, в котором он тепло отзывается об Украине и признается, что тут он на своем месте. Свою публикацию Эктор сопроводил архивными снимками, сделанными в разные периоды его жизни в Киеве.

Эктор Хименес-Браво с мамойФото: instagram.com/hectorjimenezbravo

“В 2006 году я впервые приехал в Украину. И так случилось, что именно эта страна украла мое сердце навсегда. Тогда я просто путешествовал, но влюбился с первого взгляда. Я разглядел в украинцах настоящую душу, искренние эмоции, чувства людей, которые не стесняются их проявлять”, – пишет кулинар.

Первый приезд в Украину, 2006 годФото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Спустя три года Эктор решился на переезд в Киев, но никто из близких не понял его выбор. Ведь тогда у него уже была успешная карьера в Канаде и Азии.

Хименес-Браво открыл в столице два пятизвездочных отеля, а затем пошли телевизионные проекты и открытие ресторанов.

“А дальше меня закружило в водоворот событий: МастерШеф, рестораны, кондитерская. И я понял, что именно здесь я на своем месте. Культура, традиции, искренность, иногда излишняя эмоциональность украинцев – пленили меня”, – признается кулинар.

Эктор Хименес-Браво на “МастерШеф”Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво на “МастерШеф”Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво на “Все буде добре”Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo