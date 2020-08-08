Какой религиозный праздник 8 августа: традиции и запреты

8 августа верующие православной церкви отмечают день святого Ермолая.

Об этом сообщает ресурс “То є Львів”.

День святого Ермолая

Ермолай известный как один из мучеников вместе с Ермократом и Ермиппом. В Священном Писании говорится, что в IV веке император Максимилиан организовал гонения христиан. Тогда произошел поджег в Никомидийський церкви, в результате чего погибло 20 тысяч верующих. Смогли спастись лишь трое – Ермократ и Ермипп и Ермолай. Они долгое время скрывались, но продолжали учить вере во Христа всех желающих.

Традиции праздника

Обычно в этот день была хорошая погода, потому люди работали в поле. В народе говорили: “Ермолай – хлеб убирай” – и пытались убрать хлеб с поля как можно раньше.

8 августа также собирали яблоки, но ели их на Яблочный Спас.

Раньше знахари отправлялись собирать целебные травы. Согласно с приметами, в этот день после утренней росы они особенно полезные.

Запреты 8 августа

Женщинам в этот день запрещалось выходить в поле. Также им нельзя было работать. Можно заниматься домашними делами и огородом, но шить запрещалось – можно найти беду и несчастье для себя и семьи.

Нельзя было в этот день давать кому-то инструменты, иначе, говорили, что отдадите здоровья и счастья. В крайнем случае сначала положите на землю, тот, кому надо, заберет с земли, а не с ваших рук.

Приметы

Хорошей приметой считалось, если в этот день кошка или кот трутся о ноги хозяйки и дают себя погладить. Это сулит богатство и процветание.

Народные приметы о погоде: